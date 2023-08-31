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عدن - ياسمين التهامي - عيار 21 يستعيد قوته.. سعر الذهب في السعودية ومصر اليوم الخميس 31 أغسطس 2023

سعر الذهب عيار 24 في السعودية

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 234 ريالا أو 62.4 دولار.

سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية 204 ريالات أو 55 دولارًا.

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سعر الذهب عيار 18 في السعودية

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 175 ريالا أو 46.8 دولار.

سعر الجنيه الذهب في السعودية

سجل سعر الجنيه الذهب 1640 ريالا أو 437 دولارًا.

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 31 أغسطس 2023

سعر الذهب بيع شراء سعر الذهب عيار 24 2525.75 جنيه للبيع 2502.75 جنيه للشراء سعر الذهب عيار 21 2190 جنيهًا للبيع 2250 جنيهًا للشراء سعر الذهب عيار 18 1894.25 جنيه للبيع 1877.25 جنيه للشراء سعر الذهب عيار 14 1473.25 جنيه للبيع 1460 جنيهًا للشراء سعر الذهب عيار 12 1262.75 جنيه للبيع 1251.5 جنيه للشراء سعر الذهب عيار 9 947.25 جنيه للبيع 938.5 جنيه للشراء

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب 17680 جنيهًا للبيع 17520 جنيهًا للشراء

سعر أوقية الذهب

سعر أوقية الذهب 1945 دولارًا للبيع 1943 دولارًا للشراء

سعر الذهب في بداية تعاملات اليوم الخميس 31 أغسطس 2023

سعر الذهب عيار 24

حافظ سعر الذهب عيار 24 على استقراره عند مستوى 2525.75 جنيه للبيع، و2502.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

واستقر سعر الذهب عيار 22 ليسجل نحو 2315.25 جنيه للبيع، و2294.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

وثبت سعر الذهب عيار 21 عند مستوى 2210 جنيهًا للبيع، و2190 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

وحقق سعر الذهب عيار 18 اليوم نحو 1894.25 جنيه للبيع، و1877.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

وبلغ سعر الذهب عيار 14 قيمة 1473.25 جنيه للبيع، و1551.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

بينما سجل سعر الذهب عيار 12 نحو 1262.75 جنيه للبيع، و1251.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

كما حقق سعر الذهب عيار 9 نحو 947.25 جنيه للبيع، و938.5 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وبالنسبة لـ سعر الجنيه الذهب اليوم، فثبت عند مستوى 17680 جنيهًا للبيع، و17520 جنيهًا للشراء.

سعر أوقية الذهب

وجاء سعر أوقية الذهب ختام اليوم ليسجل نحو 1945 دولارًا للبيع، و1943 دولارًا للشراء.