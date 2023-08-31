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عدن - ياسمين التهامي - السعودية.. قرود البابون تتلف أشجار البن في مزرعة بفيفاء (صور)

هاجمت قرود البابون مزرعة وأتلفت عدة أشجار بنّ في محافظة فيفاء شرق منطقة جازان جنوب غرب السعودية. وفي التفاصيل، قال المواطن السعودي المتضرر ويدعى علي أحمد الفيفي في تصريح لـ"سبق"، "إن المعاناة مع القرود ليست وليدة اللحظة"، مضيفا "حين أقدمت على مشروع المزرعة وضعت القرود من المهددات التي قد أعانيها مستقبلا، ولكن لم أكن أتوقع هذا الضرر، كما حصل مع أشجار البن في مزرعتي". اقراء ايضاً : وكان المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية قد أعلن امتلاكه حزمة حلول لمعالجة انتشار قرود البابون في السعودية، بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية ذات العلاقة. وقد بدأت مرحلة المعالجة تدريجيا في المناطق التي يوجد فيها القرود ودعت المواطنين للتقليل من الممارسات التي تزيد من انتشارهم كإطعامهم، مع ضرورة التبليغ عن مواقعهم.

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