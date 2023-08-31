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عدن - ياسمين التهامي - العنود اليوسف تثير غضب السعوديين بعد افتخارها بسيارتها الفاخرة وتكشف سعرها

في ردٍ حازم ومباشر وصادم في نفس الوقت، أجابت المشهورة على “السناب شات”، العنود اليوسف عن الانتقادات الموجهة إليها بسبب تصويرها لسيارتها.

في مقطع الفيديو المتداول، تحدثت العنود عن قيمة سيارتها قائلةً: “حينما يمتلك شخص سيارة إلنترا جديدة، من حقه يوقف الشارع ليصورها، فكيف بي إذا كانت السيارة التي معي تتجاوز قيمتها مليون و400 ألف ريال؟ يستحق الأمر أن أقوم بتصويرها، وإلا فإنني قد أضعت حقها”.

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تفاعل متابعي العنود يوسف بغضب مع جوابها، حيث قال أحدهم “وانتِ حديثة نعمه تتفاخرين بأشياء لا تسوى عند ناس شيء وهم متواضعين” وقال أخر “كم رأينا مَن فاخر بما عنده من المتاع فكان سببًا لهلاكه يا أختي بعين حاسد أو كيد عدو فإياكم وهذا الباب.. وذي تقول لو ما صورته ظلمته احمد الله وأشكره ليل نهار على نعمة العقل والله” وقال أخر “بنتي تخرجت من الجامعة الأولى مع مرتبة الشرف وقررت اهديها سيارة غاليه والله انها رفضت واختارت سيارة قيمتها رخيصة واللي عنده خير يحمد ربه على ما عطاه ويترك المفاخرة ترى البساطة حلوه”.