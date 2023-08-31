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عدن - ياسمين التهامي - سعر الريال السعودي في البنوك والسوق السوداء اليوم الخميس 31 أغسطس 2023

حافظ سعر الريال السعودي على استقراره أمام الجنيه اليوم الخميس 31 أغسطس 2023، في عدد من البنوك الحكومية والخاصة، وسجل سعر الريال السعودي داخل البنك المركزي المصري نحو 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

وفيما يلي نعرض لكم سعر الريال السعودي داخل عدد من البنوك اليوم، حيث جاءت كالتالي: -

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سعر الريال السعودي بالبنوك اليوم

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل الريال السعودي أمام الجنيه في أكبر البنوك الحكومية، البنك الأهلي المصري نحو 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وسجل الريال السعودي أمام الجنيه في بنك مصر نحو 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

جاء الريال السعودي أمام الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB إلى 8.18 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 8.23 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة

بلغ سعر الريال السعودي في بنك القاهرة 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وعرض سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية نحو 8.20 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

بلغ سعر الريال السعودي في بنك البركة نحو 7.66 جنيه للشراء و7.86 جنيه للبيع.