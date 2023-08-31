شكرا لبحثكم عن خبر المهندس معين الماس يتفقد سير الأعمال بمشروع صيانة شارع الزراعة في أبين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

يواصل المهندس معين محمد الماس رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن جهوده الكبيرة في المتابعة والإشراف على مشاريع صيانة وإعادة تأهيل الطرق الممولة من الصندوق وأيضاً التي تمول من البنك الدولي عبر مكتب الأمم المتحدة لخدمة المشاريع ال UNOPS بالتنسيق مع الصندوق حيث قام بالاطلاع على المشاريع الجاري تنفيذها هناك بزيارة مشروع صيانة شارع الزراعة في مدينة زنجبار .

و تستهدف زيارة الماس تفقد الأعمال في شارع الزراعة الذي تنفذ أعماله بتمويل من البنك الدولي عبر مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع" UNOPS" بالتنسيق مع وحدة تنفيذ المشاريع الدولية التابعة لصندوق ، في إطار تفقد مجموعة المشاريع التي يشرف عليها صندوق صيانة الطرق في المحافظة ..

وقد استمع الماس من استشاري المشروع المهندس احمد الجناحي إلى أبرز مراحل المنفذة في المشروع منذ بدء تدشينه ، وما تقوم به الجهة المنفذة " شركة الوالي للمقاولات " من الأعمال المكثفة ومدى سير الأعمال على الخطط المحددة للمشروع ..

وأشاد الماس بما شاهده من الأعمال وجهود العمل الكبيرة الحريصة على تنفيذ وإنجاز المشروع لإعادة تأهيل الشارع ومعالجته لتسهيل حركة المواطنين ومركباتهم.

و يدخل صيانة شارع الزراعة في أبين ضمن مجموعة مشاريع جاري تنفيذها بتمويل من البنك الدولي عبر "UNOPS " لصيانة عدد من الشوارع في عدد من المحافظات .

صادر عن: وحدة الاعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي _ العاصمة عدن.