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عدن - ياسمين التهامي - بشرى سارة تزفها دولة قطر لتسعد كافة اليمنين ابتداءً من العاصمة صنعاء

أطلق الهلال الأحمر القطري في اليمن مشروع دعم مرضى السرطان والأورام الخبيثة في صنعاء ويأتي دعم الهلال الأحمر القطري لمساعدة 318 مريضاً بالسرطان، من خلال توفير تكاليف الجلسات الإشعاعية والفحوصات التشخيصية بالتعاون مع المركز الوطني لعلاج الأورام، والمراكز التخصصية، بتكلفة بلغت 222,202 دولار أمريكي اقراء ايضاً : ويعاني أكثر من 90 ألف يمني مصاب بالسرطان ويعانون من معاناة دائمة مع مرض السرطان وسط عجزهم عن تكاليف العلاج وضعف الخدمات الصحية في اليمن.

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