‏الرئيس اليمني والأمين العام للتعاون الخليجي يبحثان إطلاق عملية سياسية شاملة

المنامة - ياسر ابراهيم - بحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي، الخميس، مع أمين عام مجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، "إطلاق عملية سياسية شاملة في اليمن".



جاء ذلك في لقاء جمع الجانبين في العاصمة المؤقتة عدن، بحضور عضوي مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزبيدي وعبدالله العليمي ووزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).



وخلال اللقاء تم "بحث التطورات اليمنية، والمستجدات المتعلقة بجهود الوساطة التي تقودها المملكة العربية السعودية لتجديد الهدنة والبناء عليها لإطلاق عملية سياسية شاملة تلبي تطلعات اليمنيين في السلام والاستقرار والتنمية".



كما تطرق الرئيس إلى خروقات وانتهاكات المليشيات الحوثية، وتخادمها الصريح مع المنظمات الإرهابية، والضغوط الاقليمية والدولية المطلوبة لإنهاء المعاناة الإنسانية التي طال أمدها.



وأشاد العليمي" بدعم مجلس التعاون الخليجي لمجلس القيادة الرئاسي، والحكومة الشرعية، وكافة الجهود الرامية لإحلال السلام والاستقرار في اليمن، بموجب مرجعيات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، والقرارات الدولية ذات الصلة وخصوصاً القرار 2216".



من جانبه، أكد البديوي" الموقف الثابت لمجلس التعاون الخليجي في دعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لتحقيق السلام الشامل في اليمن استنادا إلى المرجعيات الثلاث وتنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق الرياض.



وأشاد البديوي، بـ"الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، بما يحفظ لليمن سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله".



كما أكد دعم دول مجلس التعاون لمجلس القيادة الرئاسي لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد، وأهمية الشراكة الاستراتيجية بين المجلس والجمهورية اليمنية في كافة المجالات.



وفي وقت سابق الخميس، وصل البديوي إلى العاصمة المؤقتة عدن، في أول زيارة له إلى اليمن منذ تعيينه في منصبه مطلع عام 2023.

