وزير الداخلية يناقش مع السفير الأمريكي التعاون في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة

المنامة - ياسر ابراهيم - ناقش وزير الداخلية اليمني، اللواء الركن إبراهيم حيدان مع السفير الأمريكي لدى اليمن ستيفن فاجن أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وإنفاذ القانون.



جاء ذلك في لقاء بمدينة سيئون بمحافظة حضرموت شرقي البلاد، مساء الأربعاء، وفق الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.



وخلال اللقاء، ثمن وزير الداخلية بالدعم الملموس من الأصدقاء في الولايات المتحدة وخاصة ما يتعلق بزيادة عدد المقاعد في مجال التدريب والتأهيل لكوادر وزارة الداخلية.



وأكد اللواء حيدان على اهتمام الوزارة بقضايا حقوق الإنسان والتنسيق مع المنظمات الأممية ذات الاهتمام المشترك.



من جهته عبر السفير الأمريكي عن سعادته بزيارته الأولى إلى مدينة سيئون وتطلعه الى تعزيز سبل التنسيق والتعاون بين البلدين في المجالات الأمنية.

كما أشاد السفير بالنجاحات التي حققتها خفر السواحل اليمنية في ضبط عدد من عمليات تهريب الأسلحة والممنوعات على امتداد الشريط الساحلي لليمن.

