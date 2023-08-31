الصحة العالمية: 413 وفاة ونحو 34 ألف إصابة بالحصبة في اليمن خلال 7 أشهر

أعلنت منظمة الصحة العالمية، الخميس، رصدها 413 حالة وفاة بالحصبة في اليمن، ونحو 34 ألف إصابة بذات المرض خلال 7 أشهر.



وأعربت المنظمة الأممية في بيان، عن قلقها إزاء "ازدياد الحالات المُصابة بالحصبة والحصبة الألمانية بين أطفال اليمن".



وبلغ عدد الحالات المشتبه بإصابتها بالحصبة والحصبة الألمانية في اليمن منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية يوليو/تموز الماضي، 34 ألف و300"، وفق البيان.



وأوضح البيان أن حالات الوفاة المسجلة في العام الجاري بلغت 413 وفاة، مقارنة بنحو 27 ألف إصابة و 220 وفاة في 2022".



وتأتي الزيادة في حالات هذا العام، في سياق التدهور الاقتصادي وانخفاض الدخل والنزوح وظروف المخيمات في اليمن"، حسب البيان.



كما يعود السبب في ذلك إلى "النظام الصحي المرهق في اليمن، وانخفاض معدلات التطعيم في ظل انعدام القدرة على الوصول لعدد كبير من الأطفال خلال حملات التطعيم".



وأشار البيان إلى أن المنظمة العالمية تعمل مع وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية والشركاء لزيادة الدعم لتدخلات التطعيم الروتينية.



والحصبة مرض شديد العدوى يظهر بسبب فيروس موجود في الأنف والحلق، ينتقل بسهولة أثناء العطاس والتحدث وهو واحد من الأمراض الخطيرة خاصة عند الأطفال.



ومنتصف أبريل/نيسان الماضي أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن، وفاة 77 طفلا وإصابة أكثر من 9 آلاف آخرين، جراء مرض الحصبة في البلاد، من مطلع 2023، وحتى منتصف أبريل.

(الأناضول)