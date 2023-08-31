شكرا لبحثكم عن خبر اتحاد مقاولي المهرة يناقش رئيس غرفة التجارة والصناعة بالمحافظة مستحقات المقاولين لدى السلطة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

ناقش اتحاد مقاولي محافظة المهرة اليوم الخميس، بمدينة الغيضة مع رئيس غرفة التجارة والصناعة الشيخ خودم محمد خودم، المستحقات المالية للمقاولين لدى السلطة المحلية.

وفي الاجتماع استعرض رئيس الاتحاد الأستاذ جميل السنح بلحاف والأمين العام للاتحاد علي ديول كلشات مظلومية المقاولين وحقوقهم المالية من المشاريع وفق العقود المبرمة مع السلطة المحلية، والتي لم تفِ بالتزاماتها، موضحين حجم الخسائر التي تكبدها المقاولون في ظل الانهيارات المتواصلة في سعر العملة المحلية، وارتفاع أسعار المواد الأساسية من مصدرها والمشتقات النفطية.

وسلم رئيس اتحاد المقاولين رئيس غرفة التجارة والصناعة مذكرة خطية تشرح مظلومية المقاولين ومعاناتهم جراء موقف السلطة، والخطوات التصعيدية التي سيضطرون لمواجهة تعنت السلطة ورفضها صرف مستحقاتهم.

الشيخ خودم من جهته أوضح موقف غرفة التجارة والصناعة إلى جانب المطالب المشروعة للمقاولين، مضيفاً أنه سيدعو لاجتماع عاجل لمجلس إدارة الغرفة للنظر في المذكرة المقدمة من الاتحاد ومناقشتها.

الجدير بالذكر أن محافظة المهرة وعقب زيارة رئيس مجلس القيادة الرئاسي للمحافظة مؤخراً، شهدت نشاطاً ملحوظاً لاتحاد المقاولين من خلال لقاءات يجريها بالقيادات الرسمية والشعبية والوجاهات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني، والتي يعتبرها خطوات تمهيدية تسبق برنامجه التصعيدي -بحسب ما ذكرت قيادات الاتحاد- والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ بعد ال 20 من سبتمبر المقبل في حال عدم تلبية السلطة المحلية مطالبهم.