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عدن - ياسمين التهامي - مواطنون في مديرية المواسط يشكون من اعتداء نافذين على أملاكهم. 2023/08/31 الساعة 11:49 مساءً اقراء ايضاً : اطنون في مديرية المواسط يشكون من اعتداء نافذين على أملاكهم. الخميس 31 سبتمبر 2023 شكى مواطنون في مديرية المواسط من الاعتداء على أملاكهم، من قبل نافذين في المديرية تحت حماية قوات عسكرية تابعة للواء 35 مدرع. وقال المواطنون إنه رغم صدور الأوامر القضائية بإيقاف أي استحداث في الأرض المتنازع عليها، ماتزال عملية البناء مستمرة بدعم من القياديين في اللواء 35 مدرع مروان البرح وحمد اليوسفي. وناشد المواطنين رئيس مجلس القيادة الرئاسي وقيادة محور تعز بالتوجيه بايقاف الاستحداث حتى الفصل في الخلاف من قبل السلطة القضائية. اطنون في مديرية المواسط يشكون من اعتداء نافذين على أملاكهم. الخميس 31 سبتمبر 2023 شكى مواطنون في مديرية المواسط من الاعتداء على أملاكهم، من قبل نافذين في المديرية تحت حماية قوات عسكرية تابعة للواء 35 مدرع. وقال المواطنون إنه رغم صدور الأوامر القضائية بإيقاف أي استحداث في الأرض المتنازع عليها، ماتزال عملية البناء مستمرة بدعم من القياديين في اللواء 35 مدرع مروان البرح وحمد اليوسفي. وناشد المواطنين رئيس مجلس القيادة الرئاسي وقيادة محور تعز بالتوجيه بايقاف الاستحداث حتى الفصل في الخلاف من قبل السلطة القضائية.

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