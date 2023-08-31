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عدن - ياسمين التهامي - شاهد كيف استطاع رجل سعودي السيطرة على أفعى كوبرا عملاقة كانت مختبئة بمزارع أهالي الباحة (فيديو مرعب)

تم توثيق مقطع فيديو يظهر مروض أفاعي سعودي وهو يستخرج أفعى خطيرة من نوع “الكوبرا” من جحر ضيق بالقرب من قرية الجادية في الباحة.

في الفيديو، يتم إزالة الحجارة التي تغطي جحر الكوبرا للسيطرة عليها. يظهر الكوبرا السوداء اللون داخل الجحر، ومروض الأفاعي وهو يستخدم عصا معدنية للإمساك بها، ثم يقوم بإغلاق العصا بإحكام حولها.

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حاولت الكوبرا الهروب في طرقات القرية، لكن مروض الأفاعي نجح في الإمساك بها مرة أخرى بيده.

ثم قام مروض الأفاعي بعرض طول وحجم ولون الكوبرا أمام الكاميرا، وأظهر قدرته على إمساكها من رأسها وذيلها في نفس الوقت.