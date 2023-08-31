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عدن - ياسمين التهامي - خذوا حذركم فالكارثة لا تبقي ولا تذر.. ليلى عبد اللطيف تدق ناقوس الخطر وتكشف عن المفاجأة التي ستحدث في مصر بداية 2024

قالت العرافة اللبنانية الشهيرة ليلى عبد اللطيف أن مطلع العام القادم سيشهد الكثير من الأحداث المفزعة، مطالبةً الجميع بأخذ الحطية والحذر. ليلى عبد اللطيف، المشهورة بلقب “سيدة التوقعات”، سبق وان تحققت الكثير من توقعاتها، وهو ما جعل الكثير يأخذون توقعاتها بعين الاعتبار. اقراء ايضاً : توقعات ليلى عبد اللطيف بشأن مصر. توقعت ليلى عبد اللطيف تقدم كبير في مصر على الصعيد العسكري والاقتصادي وتحسن العلاقات المصرية التركية ، وكانت قد توقعت زيارة اردوغان للسعودية والإمارات وتحسن العلاقات ، كما توقعت الحداد في المغرب ، وحرب في السودان واحتجاجات وفوضى في تونس . حيث توقعت العرافة تحالف كويتي صيني والصين ستقود مصالحه بين الخليج وايران وسيكون هناك زيارات عربية لإيران ، إضافة إلى توقعها تشكيل حلف عسكري عربي مشترك بين جميع الدول العربية وهو ما بدأت تظهر ملامحه بالفعل فقد أعلن الملك الأردني أنه سيتم تشكيل ناتو عربي بقيادة السعودية. وعن توقعاتها التي تخص الوطن العربي والعالم ، فقد توقعت ليلى عبداللطيف حدوث زلزال مرعب في ألولايات المتحدة الأمريكية وسيكون أكبر كارثة تضربها ، وسيسبب الكثير من الضحايا والدمار وستكون الانظار متجه نحو البحر. في تلميح إلى امكانية حدوث تسونامي ، وستكون المشاهد المرعبة من أفلام الكوارث الطبيعية التي شاهدها الناس واقعاً في أمريكا ، كما توقعت أن يضرب نيزك او مذنب سيضرب منطقة تقع بين أمريكا ودول مجاورة كما توقعت العرافة اللبنانية ظهور وباء خطير في دولة وسيتم عزل هذه الدولة وستكون شبيهة بمدن الأشباح ، كما توقعت ظهور سلاح جرثومي خطير للغاية وينتقل بسرعة عبر الهواء وتفشي وباء خطير في المانيا ، علماً أن ليلى عبداللطيف قد توقعت انتشار فيروس كورونا قبل ظهوره وتوفعت ظهور مرض جذري القردة بداية العام حيث قالت أنه سيظهر وباء متعلق بالقردة.

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