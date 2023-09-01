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عدن - ياسمين التهامي - ناداه باسمه دون ألقاب.. مواطن سعودي يحرج الأمير محمد بن سلمان في لقاء رسمي والمفاجأة كيف كان رد فعل ولي العهد!؟ (فيديو)

انتشر مقطع فيديو لشاب سعودي ينادي سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة والوطن العربي. وتداول العديد من رواد منصات السوشيال ميديا هذا الفيديو حيث يظهر فيه شاب وهو ينادي سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان باسمه دون ذكر لقبه. اقراء ايضاً : وبينما كان سمو ولي العهد يمشي وسط مرافقيه في زيارة لإحدى المناطق في العاصمة الرياض تفاجأ الجميع بصوت شاب يناديه باسمه دون ألقاب. ونادى الشاب الذي يبلغ من العمر 19 عاما سمو ولي العهد بعبارة يا “محمد” بصوت جوهري ليرد عليه الأمير بعبارة يا هلا ومرحب فيك. وتفاجأ الحرس الشخصي ومرافقي سمو ولي العهد من ردة الأمير العفوية وتجاوبه مع الشاب حيث استحسن الحضور ردة الفعل هذه ليبتسموا من فورهم. وأثار مقطع الفيديو هذا إعجاب متابعي منصات التواصل الاجتماعي حيث وصف المتابعين الأمير محمد بن سلمان بالرجل المتواضع والمثالي. لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

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