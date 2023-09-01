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عدن - ياسمين التهامي - بالفيديو.. شاهد ردة فعل الملك المغربي محمد السادس بعد أن رفض السفير السعودي الإنحناء له!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الوطن العربي مفطع فيديو لسفير المملكة العربية السعودية لدى المملكة المغربية أثناء تسليم أوراق اعتماده للملك المغربي محمد السادس. وتفاجأ المتابعون من تصرف السفير السعودي أثناء حضوره مراسيم اعتماده كسفير دائم للمملكة العربية السعودية لدى المملكة المغربية في القصر الملكي في العاصمة المغربية الرباط. اقراء ايضاً : وقام السفير السعودي بخرف البروتوكول المعتمد أثناء اعتماد السفراء لدى ملك المغرب محمد السادس حيث رفض السفير السعودي الإنحناء للملك محمد السادس ما أثار دهشة المتابعين. وصُدم الكثير من المتابعين من ردة الفعل التي أبداها الملك المغربي محمد السادس تجاه تصرف السفير السعودي حيث ابتسم الملك على الفور وقام بمصافحة السفير بود. وأشاد العديد من المتابعين بتصرف السفير السعودي وردة فعل الملك المغربي حيث قال العديد منهم إنّ هذا التصرف ينم عن احترام متبادل بين الطرفين نظرا للعلاقات العميقة الأخوية بين المغرب والسعودية. لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

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