شكرا لقرائتكم خبر عن أميرة سعودية تعلن عن رغبتها بالزواج من شاب يمني أو مصري وستقدم له مبلغ كبير إذا توفر فيه هذا الشرط!! شاهد الفيديو والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أميرة سعودية تعلن عن رغبتها بالزواج من شاب يمني أو مصري وستقدم له مبلغ كبير إذا توفر فيه هذا الشرط!! شاهد الفيديو

انتشر مقطع فيديو لسيدة سعودية مرموقة يقال أنّها أميرة وتنتمي للعائلة المالكة في السعودية على نطاق واسع عبر منصات ومواقع التواصل الاجتماعي في الوطن العربي. ويظهر في الفيديو سيدة سعودية مرموقة ترتدي ملابس زاهية وكثير من الأساور الذهبية حيث أبدت هذه السيدة رغبتها في الحصول على زوج لأنها لم تتزوج حد اللحظة. اقراء ايضاً : ومن خلال ملامحها يظهر أن السيدة في الثلاثين من عمرها حيث أوضحت أنها تريد الحصول على زوج لها بشرط أن يكون صادقا ووفياً ومخلصاً لها. وأبدت السيدة استعدادها للزواج بالرجل الذي يمتلك هذه الصفات حيث قالت إنّ الصدق والأمانة والوفاء والإخلاص عمود استقرار الزوجين وشرط بقاء العلاقة وديمومتها حتى الموت. وتفاعل الكثير من المتابعين والمغردين مع مقطع الفيديو هذا حيث أبدى الكثير من الشباب استعدادهم للزواج بها وخصوصاً بعد أن أعلنت أنها تملك ثروة كبيرة.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

كانت هذه تفاصيل خبر أميرة سعودية تعلن عن رغبتها بالزواج من شاب يمني أو مصري وستقدم له مبلغ كبير إذا توفر فيه هذا الشرط!! شاهد الفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.