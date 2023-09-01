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عدن - ياسمين التهامي - السعودية: تقليص عدد أيام تأشيرة العمرة و وزارة الحج والعمرة تصدر توضيح هام يقطع الشك باليقين

السعودية: تقليص عدد أيام تأشيرة العمرة و وزارة الحج والعمرة تصدر توضيح هام يقطع الشك باليقين، جاء ذلك في بيان رسمي صادر عن وزارة الحج والعمرة، حيث اوضحت الوزارة أن الأخبار المتداولة حول تقليص عدد أيام تأشيرة العمرة لأقل من شهر، غير صحيحة، مؤكدةً أنه لا يوجد أي تعديل على السياسة الحالية المعمول بها.

وأشارت الوزارة إلى أن مدة تأشيرة العمرة للزوار القادمين من خارج المملكة لا تزال تبلغ شهرًا، ولا يوجد أي نية لتقليصها في الوقت الحالي.

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وقد أثارت هذه الشائعات مخاوف بين الحجاج وزوار العمرة الذين يعتمدون على تأشيرة لأقل من شهر لأسباب معينة، مثل الأعمال الطويلة المدة والالتزامات الأسرية.

ولكن البيان الصادر عن وزارة الحج هدأ المخاوف وأكد أن المدة الحالية لن تتأثر، ما يعني استمرارية تقديم الخدمات للزوار بشكل طبيعي.

ونذكر أن وزارة الحج تعمل جاهدة على تسهيل العملية الحجية والعمرة وتحقيق راحة وسهولة للحجاج والزوار وبناءً على ذلك، فإنها تعمل بشكل مستمر على تحسين وتطوير الخدمات المقدمة وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالتأشيرات والإقامة.

وفي ضوء هذه التوضيحات، ينبغي على الحجاج وزوار العمرة عدم الانجرار وراء الشائعات والاعتماد فقط على المعلومات الرسمية المقدمة من وزارة الحج.

يجب التأكيد على أن وزارة الحج هي المصدر الوحيد المعتمد للمعلومات الرسمية حول مواعيد وقواعد العمرة وعلى الحجاج والزوار الاطلاع على موقع الوزارة الرسمي والبقاء على اتصال معها لتلقي أحدث التحديثات والتوجيهات.