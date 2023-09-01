عدن.. حريق هائل داخل أسوار معسكر النصر التابع للانتقالي في خور مكسر

المنامة - ياسر ابراهيم - شبّ حريق هائل، مساء الجمعة، داخل أسوار معسكر تابع للانتقالي في العاصمة المؤقتة عدن.

وقالت مصادر محلية، إن حريقًا هائلا شبّ داخل معسكر النصر التابع للانتقالي، بخور مكسر، وأن ألسنة اللهب تصاعدت من المكان، وسط تضارب الأنباء عن مكان الحريق تحديدًا.

وحسب المصادر، فقد هرعت سيارات الدفاع المدني لمكان الحريق في محاولة لإخماده، حيث تقول بعض المصادر أن الحريق شب في مستودع السلاح داخل معسكر النصر التابع لقوات الحزام الأمني.

وذكرت مصادر أخرى، أن الحريق شبّ في محطة وقود داخل أسوار المعسكر، فيما لم تذكر الجهات الرسمية أي تفاصيل حول هذا الحريق وأسبابه.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل صورًا ومقاطع فيديو للحريق أثناء اندلاعه داخل المعسكر، وسط اتهامات بقيام بعض الجنود بنهب السلاح من داخل المعسكر وإحراقه.