عدن.. مقتل شاب على يد صديقه ومسلحون يحرقون منزل الجاني بشكل كامل

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل شاب على يد صديقه، في وقت مبكر من فجر الخميس، في العاصمة المؤقتة عدن، ومقربون من أسرة المجني عليه، يقومون بحرق منزل أسرة الجاني بشكل كامل.

وفي التفاصيل، قُتل شاب يدعى "معمر الكازمي"، على يد صديقه الذي يدعى "ف. العزيبي"، في حي الممدارة بعدن، ولاذ بالفرار، وفقا لمصادر محلية.

وحسب المصادر، فإن أسرة الجاني عقب معرفتها بالجريمة مباشرة، غادرت المنزل، تحسبًا لأي ردة فعل من ذوي المجني عليه، رغم عدم معرفتهم بالجريمة وليس لهم فيما حدث أي علاقة.

وأكدت المصادر، أن ملثمين من أسرة المجني عليه، قاموا عصر الخميس، بالقفز إلى منزل الجاني، ورشوه بالوقود، ومن ثم إحراقه بالكامل، أمام مرأى ومسمع من الأهالي.

المصادر أشارت إلى ان المنزل كان فارغًا ولم يكن يتواجد فيه أحد أثناء الحريق، وسط غياب تام للأجهزة المختصة المفترض حمايتها للمنزل تحسبًا لأي رد فعل غاضب من قبل أسرة المجني عليه.



وحسب المصادر، فإن المجني عليه من أقارب مدير أمن محافظة أبين "أبو مشعل الكازمي"، والذي قام بنقل جثة المجني عليه إلى أبين، وسط دعوات للأجهزة الأمنية بالتدخل العاجل في القضية وحلها منعا لتطورها.