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عدن - ياسمين التهامي - تشكيل الهلال المتوقع ضد الاتحاد في كلاسيكو الدوري السعودي 2023/2024

يتزايد بحث محبي وعشاق الساحرة الجماهير عن التشكيل المتوقع لفريق الهلال ضد الاتحاد، في المباراة التي تجمع بين الغريمين التقليديين، ضمن منافسات دوري روشن السعودي، وسط صراع قوي للظهور بشكل مميز وتحقيق الثلاث نقاط.

يلتقي فريق الكرة الأول بنادي الهلال مع نظيره الاتحاد في الجولة الخامسة من عمر بطولة الدوري السعودي الموسم الجديد 2023-2024، على ملعب مدينة عبدالله الفيصل في جدة.

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وفاز الهلال بقيادة المدرب البرتغالي خورخي خيسوس، في الجولة الثالثة من دوري روشن أمام الاتفاق بهدفين نظيفين ليحقق ثلاث نقاط مهمة في البطولة.

بينما على الجانب الآخر، فإن فريق الاتحاد كان قد فاز في الجولة الماضية من بطولة الدوري السعودي أمام الوحدة بثلاثية نظيفة ليعزز من صدارته للدوري السعودي.

تشكيل الهلال المتوقع ضد الاتحاد

وتشهد مباراة اليوم بين الهلال والاتحاد، غياب النجم البرازيلي، نيمار دا سيلفا، حيث تم استبعاده من القائمة، وتأجيل مشاركته حتى بعد فترة التوقف الدولي لشهر سبتمبر الجاري، ويتوقع أن يضم التشكيل الأزرق كلا من:

موعد مباراة الاتحاد ضد الهلال في الدوري السعودي 2023-2024

وتنطلق مباراة الاتحاد ضد الهلال، في إطار منافسات الجولة الخامسة من عمر بطولة الدوري السعودي للمحترفين 2023/2024 اليوم الجمعة الموافق 1 من سمتبر القادم 2023، على ملعب “عبدالله الفيصل” وذلك في تمام الساعة:

الجدير بالذكر أن الاتحاد يقدم موسما قويا، خلال بداية دوري روشن للمحترفين في نسخته الحديدة 2023/2024 حتى الأن، حيث يحتل صدارة الترتيب العام للدوري برصيد 12 نقطة، مع الأهلي الذي يمتلك نفس الرصيد.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ضد الهلال في الدوري السعودي 2023-2024

يمكنكم مشاهدة جميع مباريات بطولة الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الحالي 2023-24 عبر قنوات SSC ستجد مباراة الفتح ضد الهلال مذاعة على شاشتها بصورة مباشرة وبتعليق صوتي مميز، علما بأن ملعب عبدالله الفيصل في جدة سيحتضن المباراة.