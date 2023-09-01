شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 1 سبتمبر 2023 في البنوك المصرية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 1 سبتمبر 2023 في البنوك المصرية

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري سجل الريال السعودي أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري نحو 8.2 جنيه للشراء و8.23 جنيه للبيع. اقراء ايضاً : سعر الريال السعودي في بنك مصر وسجل الريال السعودي أمام الجنيه في بنك مصر نحو 8.2 جنيه للشراء و8.23 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB وصل الريال السعودي أمام الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB لـ 8.19 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي وصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي لـ مستوى 8.24 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي في بنك القاهرة بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك نحو 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية وسجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه في بنك الاسكندرية نحو 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

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