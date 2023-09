شكرا لقرائتكم خبر عن أميرة سعودية تعرض شراء قبعة مقابل 100 ألف دولار (صور) والان مع التفاصيل

عرضت أميرة سعودية 100 ألف دولار ثمنا لإحدى القطع التي تملكها خزانة تاجرة الملابس القديمة شانون هوي والتي باتت مداهمتها حكرا على المشاهير وأصحاب المحافظ السميكة.

لكن على مدى الأسبوعين القادمين، ستتاح للبسطاء أيضا فرص لاقتناء سلع هوي واسعة الطلب، من بينها قبعات وفساتين وإكسسوارات ارتدتها مادونا وسارة جيسيكا باركر وميشيل أوباما. حيث ستقوم "Sotheby's" ببيع بعض القطع في المزاد العلني عبر الإنترنت كجزء من "Fashion Icons"، الذي يستمر حتى 14 سبتمبر.

ومن المتوقع أن تحصل 3 من القطع التي تملكها هوي، من بين 7 قطع أخرى، على ما يصل إلى 160 ألف دولار.

افتتحت هوي، وهي عاشقة للملابس الكلاسيكية منذ فترة طويلة، صالة العرض الخاصة بها في تشيلسي، نيويورك فينتاج، في عام 2000. وحقق المكان نجاحا فوريا.

ومنذ ذلك الحين، قدمت هوي الملابس القديمة للعديد من الأفلام مثل "Wolf of Wall Street"، و"The Great Gatsby"، و"Men in Black III".

ومن أهم القطع التي ستعرض في المزاد، قبعة سارة باركر التي ارتدتها لأول مرة في فيلم "Sex and the City"، حيث اكتسب غطاء الرأس الغريب الذي يعود إلى القرن التاسع عشر، ويتميز برأس محنط لطائر الجنة، شعبية كبيرة. وانقسمت آراء عشاق الموضة عندما ارتدته النجمة لأول مرة في فيلم عام 2008.

لكن باركر ارتدت القبعة مرة أخرى هذا العام في المسلسل الفرعي "And Just Like That". وتتذكر هوي: "بمجرد بث المسلسل أصبحت هذه القطعة مميزة. لقد تلقيت طلبات عديدة من أشخاص يريدون فقط رؤية قبعة الطائر".

وتضيف: "بعد بث البرنامج، اتصلت بي أميرة سعودية. لقد عرضت 100 ألف دولار مقابل القبعة. لكنها لم تكن معروضة للبيع آنذاك... وهي الآن في حالة جيدة، ستعرض في المزاد إلى جانب الملابس التي ارتدتها الأميرة ديانا".

وفي وقت سابق، أخبرت باركر مجلة "فوغ" أنه على الرغم من أنها وفريق خزانة الملابس أحبوا هذه القطعة، إلا أنها لم تعتقد أن المخرج مايكل باتريك كينج سيختارها. لذلك لم تستشره وظهرت في الفيلم وهي ترتديها.

وتقول: "عندما جئت إلى موقع التصوير، قال المخرج: لماذا يوجد طائر على رأسك؟ فقلت: انظر إلى الطائر". وتضيف: "بالطبع تعلمون أنه عارض الأمر وفاز لسبب وجيه... لكنني فزت في النهاية وظهرت بقبعة الطائر في الفيلم".