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عدن - ياسمين التهامي - انخفاض سعر الذهب في السعودية اليوم الجمعة 1 سبتمبر 2023

انخفض سعر الذهب اليوم في المملكة العربية السعودية، بشكل طفيف في الأسواق المحلية، وفيما يلي نستعرض معكم آخر تطورات أسعار الذهب اليوم.

قائمة أسعار الذهب اليوم

جاءت قائمة أسعار الذهب اليوم في المملكة العربية السعودية، على النحو التالي.

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الوحدة السعر بالريال السعر بالدولار سعر جرام الذهب عيار 24 233.78 62.34 سعر جرام الذهب عيار 22 214.30 57.15 سعر جرام الذهب عيار 21 204.55 54.55 سعر جرام الذهب عيار 18 175.33 46.76 سعر جرام الذهب عيار 14 136.37 36.37 سعر أونصة الذهب بيع 7,271.25 1,939.00 سعر أونصة الذهب شراء 7,275.00 1,940.00

بينما سجل سعر جنية الذهب اليوم في السعودية انخفاض طفيف على النحو التالي.

▪︎ سجل سعر جنية الذهب (8ج) عيار 21 حوالي 1,963.72 ريال سعودي.

▪︎ وسجل سعر جنية الذهب (8ج) عيار 22 حوالي 2,057.23 ريال سعودي.

▪︎ بينما سجل سعر جنية الذهب (8ج) عيار 24 حوالي 2,244.26 ريال سعودي.

ملحوظة هامة يتم تحديث قائمة أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية، بشكل مستمر على مدار اليوم.