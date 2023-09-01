شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يرفض عرض نادي الاتحاد السعودي بشأن النجم المصري محمد صلاح والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ليفربول يرفض عرض نادي الاتحاد السعودي بشأن النجم المصري محمد صلاح

رفض نادي ليفربول عرضاً شفهياً من رابطة المحترفين السعودية للتعاقد مع محمد صلاح. هذا العرض، الذي تبلغ قيمته أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى حوافز، لم يُنظر إليه من طرف ليفربول وتم رفضه على الفور.

كان هذا العرض مقدماً نيابة عن الاتحاد خلال مكالمة ودية مع مدير ليفربول مايك جوردون مساء الخميس. ومع ذلك، أكد النادي الإنجليزي أن اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً ليس للبيع ويعتبر القضية مغلقة.

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لكن هذا الرأي لا يشاركه فيه السعوديون، الذين من المتوقع أن يستمروا في ضغطهم للتوقيع مع محمد صلاح قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية 2023، التي تمتد في السعودية لـ 20 يوماً إضافية عن أوروبا.

ووقع محمد صلاح عقداً جديداً لمدة 3 سنوات في الصيف الماضي، مما جعله اللاعب الأعلى أجراً في تاريخ ليفربول بحوالي 350 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

صلاح، الذي سجل 30 هدفاً في جميع المسابقات لليفربول الموسم الماضي، تمت ترقيته مؤخراً إلى مجموعة قادة النادي من قبل المدرب يورجن كلوب.

وقد شارك 3 مرات مع ليفربول حتى الآن هذا الموسم، وسجل في الفوز على ضيفه بورنموث الشهر الماضي.