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عدن - ياسمين التهامي - السعودية تعطي هذه الفئات من المقيمين الحق في التملك السكني.. وهذه شروط الاستفادة!!

الكثير من التساؤلات بين المقيمين في المملكة العربية السعودية بشأن الفئات التي يحق لها التملك السكني، وظهرت التصريحات التي ذكرها الخبير العقاري العطريز يوضح فيها هذا التساؤل.

وأفاد العطريز أن هناك 3 فئات من الأجانب المقيمين في المملكة السعودية لهم الحق في التملك السكني، وهم:

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هذه الفئات تستطيع شراء العقارات بعد الحصول على الموافقة من وزارة الداخلية.

أوضح العطريز أن فئة الإقامة المميزة للسكن تستطيع التملك دون الحاجة لموافقة وزارة الداخلية، أما فئة الإقامة المميزة الاستثمارية، فيمكن لها شراء عقارات لصالح شركات الاستثمار وتتم الموافقة عن طريق هيئة الاستثمار، بالنسبة لفئة الإقامة العادية، يُمكن للمقيمين الذين يمتلكون إقامة قديمة شراء فلل أو شقق أو أراضي سكنية، وهم مؤهلون للشراء من خلال نظام “أبشر”.

وأوضح العظريز أنه لا يجوز لهذه الفئة شراء عقارات تتبع وزارة الإسكان، ويمكنهم فقط شراء عقارات من مطوري العقارات.