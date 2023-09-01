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عدن - ياسمين التهامي - هل سألت نفسك عن سبب وجود ثقب صغير أسفل القفل؟ ستنصدم عند معرفة هذا السر!!

هل سألت نفسك عن سبب وجود ثقب صغير أسفل القفل؟ ستنصدم عند معرفة هذا السر الذي تجهله منذ زمن طويل، وهو ما سنتعرف عليه في هذا المقال بالتفصيل ان شاء الله ونوضح لك الأسباب الرئيسية لذلك الثقب الذي يعد شيئاً أساسي في جميع الأقفال.

هناك سببين رئيسيين لوجود ثقب أسفل القفل وهي كالتالي:

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1 – إذا تم استخدام القفل في الخارج ، فإن هذه الفتحة الصغيرة تسمح لمياه الأمطار بالتسرب وتمنع القفل من الصدأ والتأكل من الداخل.

2 – إذا عمل القفل لفترة وكان من الصعب فتحه وغلقه يمكنك تشحيمه من خلال هذه الفتحة ببعض قطرات من الزيت الخاص بالتشحيم ليبقى القفل بصحة جيدة ويصبح سلس وسهل الفتح ويزيد عمره.

هل يمكن فتح القفل باستعمال مشبك الورق من ذلك الثقب؟

لسوء الحظ ،اذا ضاعت منك المفاتيح، فلن يؤدي إدخال مشبك ورق في ذلك الثقب إلى فتحه أبدا كما يعتقد البعض، لكن درجة أمان و قوة القفل هذه لن تكون لها فرصة الصمود طبعا ضد قواطع الحديد والبراغي المدببة والمطارق والمناشير وعيرها من الأدوات الحديدية القوية.

عموما هذه الثقوب تم عملها فقط لتوفير تصريف للمياه ولإدخال التشحيم للأجزاء المتحركة داخل القفل. ولا يعد وجود هذا الثقب ضروريًا بشكل عام عند استخدام القفل داخل البيت و في الأماكن التي لا تصلها المياه والامطار، ولكن الثقب مفيد فقط إذا تم استخدام القفل في الخارج أو الأماكن التي تتعرض للمياه.