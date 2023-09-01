حزب الإصلاح يشيد بتمسك "مؤتمر صنعاء" بالجمهورية في ظل سطوة المليشيا الكهنوتية

المنامة - ياسر ابراهيم - أشاد حزب التجمع اليمني للإصلاح، اليوم الجمعة، بموقف وتمسك حزب المؤتمر الشعبي في صنعاء بالنظام الجمهوري في ظل سطوة المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.



جاء ذلك على لسان رئيس الدائرة الإعلامية للإصلاح "علي الجرادي" في تغريدة عبر منصة "إكس"، أشار فيها إلى أنه تابع فعالية المؤتمر الشعبي العام في صنعاء بمناسبة الذكرى ٤١ عاما على التأسيس.



وقال الجرادي: "هتافكم لليمن الكبير وعزف السلام الجمهوري أعاد لي الأمل بأن الجمهورية راسخة في وجدان كل يمني وأن كل محاولات المليشيات لدفن الجمهورية والعودة لعصر الكهنوت تبوء بالفشل".



وأضاف، "يا مؤتمر صنعاء لستم ( متحوثين ) كما ينعتكم البعض ولستم ( عملاء ) كما تصنفكم أذرع العمالة للملالي والعمائم السوداء. أنتم جمهوريون وكفى أبناء الميثاق الوطني".



وتابع الجرادي: "وجودكم كحزب سياسي في صنعاء وأنتم تشاركون المليشيات الحوثية صوريا في الحكم وتهتفون للجمهورية في ظل سطوة القوة الغاشمة يطمئننا على مستقبل الجمهورية".



واستدرك" لم تستطع المليشيات اذابتكم وانتزاع هويتكم الجمهورية فلجأت لوصفكم ( باليهود والعملاء ) لأنها لا ترى إلا عرقها العنصري وبقية الشعب عبيد ورعايا".



واختتم رئيس إعلامية الإصلاح تغريدته قائلا: "تحية لمؤتمر صنعاء ولكل أعضاء المؤتمر ولكل جمهوري يمني في كل مكان وتحية خاصة للجمهوريين تحت سطوة الكهنوت".

