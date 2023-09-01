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عدن - ياسمين التهامي - بهذه الشروط.. يحصل كل مقيم في السعودية على نصف مليون ريال فوراً

أتاحت الوقت الراهن بالمملكة شركة اليسر للتمويل مبلغ تمويل يصل إلى 500,000 ريال سعودي بالتقسيط الشهري الميسر لمدة ستون شهر فقط لا غير كما يتميز التمويل بانه بموافقة فورية وسريعة للمواطن السعودي والمقيم من مختلف الجنسيات بالمملكة العربية السعودية كما يسمح بالحصول على تمويل التورق بدون كفيل غارم سعودي الجنسية ولكن يتطلب ذلك توفير جميع الشروط المطلوبة للحصول على برنامج تمويل التورق من خلال شركة اليسر للإجارة والتمويل داخل أراضي السعودية.. كذلك يجب توفير أثبات الهوية الوطنية السعودية سارية المفعول من المواطنين السعوديين اقراء ايضاً : الآن يشترط إحضار أثبات الإقامة من جميع العملاء المقيمين في المملكة العربية السعودية…

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