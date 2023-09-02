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عدن - ياسمين التهامي - السعودية.. "الزعيم" يعود من بعيد ويروض "النمور" في "كلاسيكو مجنون"

ألحق نادي الهلال الهزيمة الأولى بمضيفه الاتحاد (4-3) في الموسم الحالي لدوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين، في "الكلاسيكو" الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة، ضمن الجولة الخامسة.

وضع المهاجم البرازيلي رومارينيو أصحاب الأرض في المقدمة بهدف مبكر سجله بعد مرور 16 دقيقة فقط من بداية اللقاء.

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من: اليمن الآن

ورد المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش بهدف التعادل "للزعيم"، في الدقيقة 20 بتسديدة "عالطاير" في الزاوية اليمنى البعيدة "لا تصد ولا ترد.

وتقدم الاتحاد مرة أخرى بهدف جميل سجله المهاجم الفرنسي كريم بنزيما في الدقيقة 38، ومن ثم أضاف زميله المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله الهدف الثالث "للنمور" في نهائية الوقت الإضافي من زمن الشوط الأول، مستفيدا من كرة وصلته بعد خطأ فادح ارتكبه اللاعب الصربي سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش في منطقة جزائه.

خيالي، خيالي،خيالي



• هدف بنزيما بالكعب في شباك بونو 🔥🟡⚫️ pic.twitter.com/QbWhCUvsRn — ITTI MANIA - اتي مانيا (@IttiMania) September 1, 2023

ولكن نادي الهلال عاد من بعيد وأدرك التعادل عبر مهاجمه المتألق ألكسندر ميتروفيتشن الذي أحرز هدفين متتاليين في الدقيقتين (60، و65 من ضربة جزاء) ليوقع على أول "هاتريك" له.

ومن ثم اقتنص قائد الهلال سالم الدوسري هدف الفوز له بحلول الدقيقة 71 من عمر المباراة التي جرت على ملعب الأمير عبد الله الفيصل، بمدينة جدة.

جنوووون والرابع 🤯🤯🤯



سالم الدوسري يسجل هدف الهلال الرابع على الاتحاد 4-3 🔥🔥🔥#الاتحاد_الهلال



pic.twitter.com/58bUcK1jRf — Sport News (@Sport__news_) September 1, 2023

وحقق نادي الهلال انتصاره الرابع في الموسم الحالي للدوري، مقابل تعادل واحد، واعتلى الصدارة برصيد 13 نقطة، بانتظار نتيجة مباراة نادي الأهلي ومضيفه الفتح يوم غد السبت.

في المقابل، مني نادي اتحاد جدة، حامل اللقب، بالهزيمة الأولى في الموسم، بعد أربعة انتصارات متتالية، وتراجع إلى المركز الثاني في جدول الترتيب، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة أيضا.