شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب في السعودية ومصر اليوم السبت 2 سبتمبر 2023 السبت, 2 سبتمبر2023 التحديث الصباحي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سعر الذهب في السعودية ومصر اليوم السبت 2 سبتمبر 2023 السبت, 2 سبتمبر2023 التحديث الصباحي

سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية 204 ريالا أو 55 دولار. سعر الذهب عيار 24 في السعودية سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 234 ريالا أو 62.4 دولار. اقراء ايضاً : سعر الذهب عيار 18 في السعودية سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 175 ريالا أو 46.8 دولار. سعر الجنيه الذهب في السعودية سجل سعر الجنيه الذهب 1640 ريالا أو 437 دولار. سعر الذهب عالميا سجل سعر الأونصة عالميا 1977 دولارا. سعر الذهب في مصر اليوم السبت 2 سبتمبر 2023 سعر الذهب عيار 24 حافظ سعر الذهب عيار 24 على استقراره عند مستوى 2531.5 جنيه للبيع، و2502.75 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 22 واستقر سعر الذهب عيار 22 ليسجل نحو 2320.5 جنيهًا للبيع، و2294.25 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 21 وثبت سعر الذهب عيار 21 عند مستوى 2215 جنيهًا للبيع، و2190 جنيهًا للشراء. سعر الذهب عيار 18 وحقق سعر الذهب عيار 18 اليوم نحو 1898.5 جنيه للبيع، و1877.25 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 14 وبلغ سعر الذهب عيار 14 قيمة 1476.75 جنيه للبيع، و1460 جنيهًا للشراء. سعر الذهب عيار 12 بينما سجل سعر الذهب عيار 12 نحو 1265.75 جنيه للبيع، و1251.5 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 9 كما حقق سعر الذهب عيار 9 نحو 949.25 جنيه للبيع، و938.5 جنيه للشراء. سعر الجنيه الذهب وثبت سعر الجنيه الذهب اليوم عند مستوى 17720 جنيه للبيع، و17520 جنيهًا للشراء. سعر أوقية الذهب وجاء سعر أوقية الذهب ختام اليوم ليسجل نحو 1942 دولارًا للبيع، و1940 دولارًا للشراء.

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