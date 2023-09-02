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عدن - ياسمين التهامي - مكافآت مالية مغرية للشباب الذين يتزوجون الفتيات بعمر أقل من 25 سنة في هذه المدينة!!

في خبر سار للشباب الراغبين في الزواج اعلنت احدى المدن تقديم مكافآت مالية للشباب الذين يتزوجون الفتيات بعمر أقل من 25 سنة في خطوة تهدف الى تشجيع الشباب على الزواج. وتقدم مدينة في دولة آسيوية، مكافأة ضخمة للشباب الذين يتزوجون الفتيات في عمر 25 عامًا أو أقل من ذلك، حيث أعلنت مقاطعة تشانغشان، في شرق الصين تقديم مكافأة قدرها 1000 يوان (137 دولارا) للأزواج إذا كان عمر العروس 25 عامًا أو أقل، وذلك بهدف تشجيع الشباب على الزواج. وتقول السلطات في تشانغشان إن المكافأة التي تقتصر على الأفراد الذين يتزوجون لأول مرة، تهدف لتشجيع الزواج والإنجاب المناسبين للعمر، كما أعلنت المقاطعة أيضًا عن عدد من الإعانات لمساعدة الآباء في رعاية الأطفال والتعليم والخصوبة. اقراء ايضاً : مخاوف من انخفاض عدد السكان: دفعت المخاوف من انخفاض عدد السكان السلطات الى تشجيع الزواج والانجاب لدى فئة الشباب خصوصا. حيث تعكف السلطات في تشانغشان على اختبار سلسلة من التدابير لتعزيز معدل المواليد، بما في ذلك الحوافز المالية وتحسين مرافق رعاية الأطفال، وذلك بسبب قلقها من أول انخفاض في عدد السكان في الصين منذ ستة عقود، ومن عملية الشيخوخة السريعة. ووفق التقارير فإن الحد القانوني لسن الزواج في الصين هو 22 عامًا للرجال و20 عامًا للنساء، لكن عدد الرجال الذين يتزوجون آخذ في الانخفاض.

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