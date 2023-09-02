شرطة تعز تنتشر بشكل واسع في مركز المحافظة وتحظر حركة الدراجات النارية ليلاً

المنامة - ياسر ابراهيم - نفذت شرطة محافظة تعز (جنوب غرب اليمن)، الليلة الماضية، انتشاراً أمنياً واسعاً، وأعلنت عن حظر حركة الدراجات النارية في مركز المحافظة من الساعة الثامنة مساء وحتى السادسة صباحاً.



وقالت في بيان لها نشره مركز الإعلام الأمني بالمحافظة، إن الحملة تأتي ضمن خطة الانتشار الأمني الذي تنفذه الأجهزة الأمنية بمختلف الوحدات الأمنية، لخلق جو أمني مستقر حفاظا على السكينة العامة.



ونقل البيان عن مساعد مدير شرطة محافظة تعز لشؤون الأمن العقيد نبيل الكدهي، قوله "إن الحملة انطلقت بهدف الحفاظ على الأمن العام والسكينة والاستقرار وملاحقة المطلوبين أمنياً".



وأكد الكدهي بأن الحملة الأمنية "عازمة على المضي قدما في بسط نفوذ الدولة والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بأمن المدينة واستقرارها، داعياً جميع سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام التام بقرار الحظر الليلي لحركة الدراجات النارية ومحذراً جميع المخالفين والمتهاونين في تنفيذ القرار بإجراءات صارمة".



وأشارت شرطة تعز إلى أن انتشارها الأمني الواسع في شوارع المدينة، لاقى ترحيبا واسعا من قبل المواطنين، الذين أكدوا وقوفهم إلى جانب الأجهزة الأمنية ومساندتهم لها ... وحرصهم على تسهيل أداء الأجهزة الأمنية لمهامها الرامية إلى ترسيخ الاستقرار وتثبيت دعائمه بشتى الوسائل والسبل.

