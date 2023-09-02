صنعاء..مشرف حوثي يعتدي بالضرب على طالبة في إحدى المدراس الحكومية بأرحب

المنامة - ياسر ابراهيم - أقدم مشرف حوثي على الاعتداء بالضرب الوحشي على طالبة في إحدى المدراس الحكومية بمنطقة أرحب شمالي العاصمة اليمنية صنعاء.



وقالت مصادر حقوقية لـ "يمن شباب نت" إن "مشرف حوثي يدعى طائف عبدالله سعد محسن أقدم مع زوجته واخته على اقتحام مدرسة حكومية في قرية بحيص بمنطقة أرحب، وقاموا بالاعتداء بالضرب على الطالبة جوارح الحمزي بطريقة وحشية على خلفية تبادلها الحديث مع زميلتها وهي ابنة المشرف الحوثي".



وأوضحت المصادر بأن الطالبة جوارح تعرضت للضرب بالهراوات مما أدى إلى تعرضها للكسور، فضلا عن إهانتها وشتمها بأقذع الألفاظ.



وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تظهر فيه والدة الطفلة تتحدث عن تقديمها بلاغات إلى قسم الشرطة وإلى وزارة التربية والتعليم التابعة للحوثيين لكن دون فائدة فهم بحسب قولها ناس ضعفاء وليس لهم أحد للقيام بحقهم.



وناشدت والدة الطفلة الدول والمنظمات الدولية والمحلية للوقوف مع ابنتها التي تم الاعتداء عليها وسط صمت وتجاهل من قبل الجميع.

