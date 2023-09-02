[ تعز.. اندلاع معارك ليلية بين قوات الجيش ومليشيا الحوثي شمالي المدينة ]

اندلعت الليلة الماضية، معارك وصفت بالعنيفة بين قوات الجيش ومليشيا الحوثي الإرهابية بمحافظة تعز (جنوب غرب اليمن).



وقال المتحدث العسكري في محور تعز العقيد عبدالباسط البحر، إن مواجهات عنيفة بين قوات الجيش ومليشيا الحوثي الإرهابية اندلعت الليلة الماضية شمال مدينة تعز.



وأضاف البحر في بيان مقتضب على صحفته بالفيسبوك، أن مليشيا الحوثي استهدفت مواقع قوات الجيش في جبهات "عصيفرة، بقذائف الهاون وعيارات 23مم.



وأشار إلى أن قوات الجيش ردت على مصادر النيران الحوثية.



وخلال الأسابيع الأخيرة، صعدت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، من هجماتها العدائية ضد قوات الجيش والأحياء الآهلة بالسكان في مدينة تعز ومحيطها، في تحدٍ سافر لجهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة وأطرافاً دولية وإقليمية للتوصل إلى اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار في البلاد.

