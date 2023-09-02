فريق اجنبي يبدأ مهمة فك ارتباط إتصالات عدن عن صنعاء

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يزيد بن سلمان - شبوة - بدأ صباح السبت، فريق اجنبي عملية فصل اتصالات العاصمة عدن. ووفقا لموقع العين الثالثة ،أفادت مصادر في شركة عدن نت الحكومية بأن فريق تقني يتبع شركة ان اكس الخليجية وصل إلى العاصمة عدن، مشيرة إلى أنه يستعد لبدء عملية فصل نهائية لاتصالات عدن عن صنعاء. وأكدت المصادر بان الفريق لديه خطة لربط اتصالات عدن مباشرة بالخارج. وكشفت المصادر بأن الفريق سيعمل حالياً بصفته كمتعاقد مع عدن نت التي فجر قرار حكومة معين بيعها، معتبرة وضع الفريق مؤقت حتى يتم استكمال الاستحواذ على قطاع الاتصالات.

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