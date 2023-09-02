شكرا لبحثكم عن خبر منتخب مأرب للتايكواندو يحصد 9 ميدالية في ختام بطولة خريف ظفار الثانية بسلطنة عمان والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - صلالة / إعلام المنتخب

قدم نجوم محافظة مأرب في رياضة التايكوندو أوراق إعتمادهم أبطالا وسفراء لمحافظة التاريخ والأصالة خاصة وعموم الوطن عامة.

جاء ذلك بعد بروز وظهور براعم وناشئ وأشبال وشباب وكبار منتخب المحافظة بالمستوى الرائع والنتائج الإيجابية في منافسات بطولة خريف ظفار الثانية للتايكوندو التي اختتمت مساء أمس الجمعة بمجمع السعادة الرياضي بولاية صلالة في محافظة ظفار بسلطنة عمان الشقيقة، والتي اثمرت عن إحرازهم الميداليات الموزعة على الذهب (2) الفضة (٤) البرونز(3).

لاعبو منتخب محافظة مارب خطفوا الإنجاز الأول خارجياً لمحافظتهم في اول مشاركة خارجية بعد ان لفتوا الأنظار وبرزوا على بساط التايكوندو ليبدعوا بمختلف الفئات ويختتموا حضورهم الخارجي الاول.

تفاعل الجمهور العماني والعربي الحاضر على مدرجات الصالة الرياضية التي احتضنت البطولة مع تلك الصيحات التي كان يطلقها نجوم مارب وهم يخوضون معارك التنافس الشريف رياضيا ًداخل الحلبة وعلى بساط اللعبة (بالروح بالدم نفديك يايمن) كان لتلك الصيحات الوطنية الاثر الكبير في شحذ همم وحماس اللاعبين داخل ميدان التنافس.

و نقل مدير عام مكتب وزارة الشباب والرياضة بمحافظة مارب الاستاذ علي حشوان الى قيادة البعثة المتواجدة بسلطنة عمان مباركة نايب رئيس مجلس القيادة الرئاسي محافظ المحافظة اللواء سلطان العرادة لابنائه اعضاء المنتخب وجهازهم الفني والإداري ولكافة ابناء مارب وعموم الوطن بهذا الانجاز الرياضي الكبير الذي حققه منتخب المحافظة، مؤكدا مساندته ودعمه لكافة المناشط الرياضية المختلفة

كما نقل تهاني وزيرالشباب والرياضة

وسجل منتخب مارب الميدليات التسع عن طريق الاعب

1_احمد علي حربي ميدليه ذهبيه

2_ احمد فؤاد نصر ميدليه ذهبيه

3_ عاصف عابد شوص ميدليه فضية

4_ عزام علي سميع ميدليه فضيه

5_ عاصم محمد الحزمي ميدليه فضيه

6_ محمد جميل فتاح ميدليه فضيه

7_ نصير منصور صوفان ميدليه برونزيه

8_ انس جميل محمد ميدليه برونزيه

9_ نصر منصور صوفان برونزيه