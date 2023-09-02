شكرا لقرائتكم خبر عن بعد عرض 150 مليون جنيه إسترليني.. كلوب يتحدث عن مستقبل صلاح والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بعد عرض 150 مليون جنيه إسترليني.. كلوب يتحدث عن مستقبل صلاح

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nbsp;تحدث المدرب الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول، مجددًا عن النجم اللاعب محمد صلاح ظل سعي نادي الاتحاد للتعاقد معه.

وقال كلوب عن "صلاح" في تصريحات نقلها الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو: "من وجهة نظري، لا أرى أي شيء يدعو للقلق على الإطلاق، صلاح ملتزم للغاية".

وأضاف المدرب الألماني: "صلاح حقًا يتدرب بشكل كامل، ويشارك في اجتماعات قيادات ليفربول، كل شيء جيد، ونحن هنا، وكل شيء على ما يرام".

ونشرت شبكة "سكاي سبورتس" تقريرًا قالت فيه إن نادي الاتحاد عاد بعرض مُحسّن على الرغم من رفض العرض الأولي بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني. وأوضحت: "الاتحاد رفع عرضه إلى 150 مليون جنيه إسترليني". وأضافت: "تلقّى الوفد السعودي إشارات تشجيعية بإمكانية التوصل إلى اتفاق".