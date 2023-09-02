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عدن - ياسمين التهامي - شاهد.. مواطن سعودي يعرض رقم مميز لهاتف جوال للبيع .. ويكشف عن سعره الصادم
عرض مواطن، رقم مميز لهاتف جوال "0509999999" في المملكة للبيع بسعر مليون ومائة ألف ريال.
رقم مميز
وأظهر المقطع، المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، المواطن وهو يمسك بالرقم "0509999999"، ويسوق لبيعه ويكشف مميزاته.
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وقال المواطن: "اتحدي وأراهن أحد يجيب نفس تميز هذا الرقم، بأقل من 2 مليون ريال، والرقم ينتهي بـ 7 تسعات، والتسعات معروفة لأصحاب السمو وأصحاب الفخامة ورجال الأعمال.
أرقام متشابهة
واختتم المواطن: "الرقم ينتهي بـ 7 تسعات، 7 أرقام متشابهة في الأخير، والرقم لو كان في أحد الدول المجاورة، سيكون سعره 20 مليون و30 مليون و60 مليون و 70مليون".
وأثار الفيديو حالة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب مغرد: "الرقم مميز وتوصل أسعاره لأرقام مجنونه"، وقال مغرد: "هذا الرقم قد جانى منه اتصال".
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