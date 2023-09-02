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عدن - ياسمين التهامي - تركي آل الشيخ بمناسبة عيد ميلاد محمد بن سلمان: أحلامنا وأمنياتنا أصبحت واقع بفضل من الله ثم وجودك

قدم المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، تهنئة للأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، بمناسبة عيد ميلاده الـ 38 الذي احتفل به يوم الخميس الماضي الموافق 31 أغسطس.

حيث كتب آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” تغريدة قال فيها: “أحلامنا وأمنياتنا أصبحت واقع بفضل من الله ثم وجودك عراب للرؤية وعضيد لمولاي الملك حفظه الله”.

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وأضاف: “38 سنة ولكن الانجازات سنين ضوئية.. سيذكر التاريخ المنطقة والعالم قبل وبعد الأمير محمد بن سلمان.. سعيد بأن أولادي وأحفادي والأجيال القادمة سيعيشون إنجازات وحياة لا مثيل لها إن شاء الله”.