الحديدة.. وحدة من القوات المشتركة تعتدي على ناشط حقوقي وتودعه في أحد سجونها بالخوخة

اعتدت قوة مسلحة تابعة لأحد ألوية القوات المشتركة المدعومة إماراتياً، على ناشط حقوقي في مدينة الخوخة جنوب محافظة الحديدة (غربي اليمن)، بطريقة وحشية وأودعته أحد سجونها بالمديرية.



وقالت مصادر إعلامية وحقوقية، إن قوة تابعة للواء التاسع عمالقة بقيادة يحيى الوحيش، قامت ظهر الجمعة بالاعتداء والضرب المبرح على الناشط الحقوقي التهامي "مجاهد القب" في مديرية الخوخة، أثناء خروجه من منزله.



وأضافت أن القوة المسلحة نقلت الناشط القب بعد الاعتداء عليه إلى سجن إدارة أمن الخوخة بطريقة تعسفية وغير قانونية.



وأشارت المصادر إلى أن "القب" نقل في وقت لاحق للمستشفى تحت الحراسة المشددة، لتلقي الإسعافات الأولية للإصابات التي تعرض لها أثناء الاعتداء عليه.



وذكرت المصادر "أن عملية الاعتداء واعتقال القب، جاءت على خلفية منشورات له على مواقع التواصل الاجتماعي تكشف جانب من الانتهاكات التي يتعرض لها الأهالي في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات المشتركة المدعومة إماراتياً.



وقوبلت الحادثة، بإدانات حقوقية وإعلامية واسعة ومطالبات بسرعة الإفراج عنه.



ويرأس الناشط القب، منظمة رصد للحقوق والتنمية وينشط في رصد انتهاكات وجرائم الحوثيين في محافظة الحديدة وعلى وجه الخصوص ضحايا الألغام.

