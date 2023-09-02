شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار جديد للريال اليمني في عدن وصنعاء وحضرموت اليوم السبت.. تحديث مباشر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انهيار جديد للريال اليمني في عدن وصنعاء وحضرموت اليوم السبت.. تحديث مباشر

آخر تحديث لأسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية في كل من العاصمة صنعاء ومدينة عدن خلال تعاملات اليوم السبت 2 أيلول، 2023، والتي جاءت على النحو الموضح في السطور التالية وفق مصادر مصرفية عديدة. سعر الصرف في عدن اقراء ايضاً : دولار أمريكي: 1460 | 1447 ريال سعودي: 385 | 383 ريال عماني: 3252 | 3233 سعر الصرف في حضرموت دولار أمريكي: 1460 | 1447 ريال سعودي: 385 | 383 سعر الصرف في العاصمة صنعاء دولار أمريكي: 563 | 555 ريال سعودي: 149 | 147 مع الإشارة إلى أن الأسعار أعلاه غير ثابته وتشهد تغيرا من حين لآخر.

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