رئيس الأركان يشدد على أهمية دور الإعلام في ترسيخ مبادئ وأهداف ثورة 26 سبتمبر

المنامة - ياسر ابراهيم - أكد رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز، السبت، على أهمية دور الإعلام في ترسيخ مبادئ وأهداف ثورة 26 سبتمبر.



جاء ذلك خلال لقاء موسع عقدته دائرة التوجيه المعنوي للإعلام العسكري، بحضور عدد من القيادات العسكرية، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



وقال الفريق بن عزيز إن "سبتمبر الذي أخرج شعبنا من الظلم ومن الاستعباد إلى الحرية والعدل، حق علينا جميعا أن نحتفي به ونحيي ثقافته في النفوس.. وهذه الثقافة التي يحاربها العدو، هو يحاول طمس ذكرى سبتمبر وأكتوبر".



وأضاف "معركتنا معركة هوية. معركة الجمهورية وهي مستمرة منذ قيام الثورة والقضاء على الإمامة وستستمر معركتنا لاجتثاث مخلفاتها ممثلة بتنظيم جماعة الحوثي الإرهابية".



وأكد رئيس الأركان، أن القوات المسلحة هي أمل الشعب بعد الله لتحقيق الأمن والاستقرار"، مشددا على أهمية دور الإعلام في ترسيخ مبادئ وأهداف سبتمبر وإحياء هذه الأهداف وغرسها في جيلنا الصاعد وأذهان من بدأوا يتناسوا هذه الثقافة.



وتابع: "لا صوت يعلو على صوت الجمهورية ولا مصلحة فوق مصلحة الوطن، كل المصالح يجب أن تذوب وتبقى مصلحة اليمن فوق كل اعتبار".



وزاد الفريق بن عزيز: "سننتصر لأن مشروعنا مشروع الخير والاستقرار والرخاء، مشروعنا ضد الطبقات والفوارق والتمييز العنصري. التمايز بالعمل من أجل مصلحة الوطن و أمنه واستقراره".



من جانبه أكد مدير دائرة التوجيه المعنوي، العميد أحمد الأشول، أن لا مكان لميليشيات الحوثي الإرهابية في اليمن الجمهوري.



وأشار إلى أن الهدف من اللقاء هو إيصال الحقيقة بصوت جمهوري واحد، "ايصال صوت سبتمبر وأكتوبر لعقر دار الإمامة بصعدة".



بدوره أكد وكيل وزارة الاعلام أحمد ربيع استعداد الوزارة للتعاون والتنسيق بكل ما من شأنه أن يخدم المعركة الوطنية، والتعاون مع الإعلام العسكري في معركة الدفاع عن الجمهورية.



بدوره تحدث مدير الدائرة القانونية بوزارة الدفاع، العميد الركن عبدالله غيلان، حول القوانين والتشريعات العسكرية فيما يخص الإعلام والنشر العسكري.

