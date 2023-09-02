مركز الكلية الصناعية بتعز: نحتاج محاليل لعدد 2600 جلسة غسيل كلوي شهريا

المنامة - ياسر ابراهيم - بحث وكيل محافظة تعز للشئون المالية وتنمية الموارد خالد عبد الجليل اليوم السبت، الإجراءات المتعلقة بسرعة توفير محاليل الغسيل الكلوي لمركز الكلية الصناعية بهيئة مستشفى الثورة العام.



جاء ذلك في لقاء مع وكيل المحافظة للشئون الصحية الدكتورة إيلان عبد الحق ومدير مكتب الصحة العامة والسكان الدكتور عبد الرحمن الصبري، وفق المكتب الإعلامي للمحافظة.



شدد الوكيل عبدالجليل على أهمية معرفة احتياجات المركز من المحاليل لمدة زمنية لا تقل عن سنة والرفع بها لوزارة الصحة والسلطة المحلية ليتسنى توفيرها على وجه السرعة بحيث تستمر هذه المراكز في تقديم خدماتها الطبية والإنسانية دون توقف.



وأشار خلال اللقاء الى اهتمام ومتابعة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي ومحافظ المحافظة وحرصهما على حل جميع الاشكالات وتذليل الصعوبات.



ولفت إلى أن أبرزها توفير كامل احتياجات المحاليل الخاصة بالغسيل الكلوي نظرا لما يواجهونه مرضى الفشل الكلوي من معاناة قاسية تهدد حياتهم .



وأكد عبدالجليل، خلال زيارته لمرضى الغسيل الكلوي على اتخاذ كافة الإجراءات لتوفير محاليل ومستلزمات الغسيل الكلوي بشكل عاجل والتغلب على كل الاشكالات والمعوقات للنهوض بالقطاع الصحي وتحسين جودة الخدمات الطبية ومؤشرات الأداء وفق أفضل المعايير الصحية.



من جهته أوضح مدير مركز الكلية الصناعية بهيئة مستشفى الثورة الدكتور يوسف الزكري أن المركز يقدم خدماته لأكثر من 300 مريض بواقع جلستين بالأسبوع لكل مريض.



وأكد الزكري أن المركز يحتاج محاليل لعدد 2600 جلسة غسيل كلوي شهريا بالإضافة الى تغطية الحالات الإسعافية والطارئة لمرضى المحافظة والمحافظات المجاورة.

