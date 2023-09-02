إصابة طفل بجروح متفرقة إثر انفجار مقذوف حربي جنوبي الحديدة

المنامة - ياسر ابراهيم - أصيب طفل بجروح، اليوم السبت، إثر انفجار مقذوف حربي جنوبي محافظة الحديدة غربي اليمن.



وقال المرصد اليمني للألغام، إن الطفل (عدنان طاهر حشاش (13 عاما) أصيب بجروح متفرقة نتيجة انفجار جسم حربي أثناء رعيه الماشية (أغنام) في قرية بيت الحشاش بمديرية حيس جنوب محافظة الحديدة.



والأسبوع الماضي، قتل مدنيان اثنان بانفجار جسم حربي غريب في منطقة الحائط بالدريهمي جنوبي المحافظة ذاتها.



وأعربت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها)، الأربعاء الماضي، عن قلها البالغ إزاء استمرار سقوط المزيد من الضحايا والمصابين في صفوف المدنيين اليمنيين، وكان آخرها بسبب حادثتي انفجار ألغام أرضية..



وقالت البعثة الأممية في بيان لها، إن "هذه الحصيلة المؤسفة من الضحايا المدنيين هي بمثابة تذكير بالأثر المدمر للصراع على السكان المدنيين والحاجة إلى التدخل العاجل".



كما أدانت بأشد العبارات، أي شكل من أشكال خروقات اتفاق الحديدة، لاسيما تلك التي تؤثر على السكان المدنيين.

يشار إلى أن مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، زرعت أكثر من مليوني لغم أرضي بالإضافة إلى عبوات ناسفة، ما تسبب بمقتل الآلاف من المدنيين أغلبهم من الأطفال والنساء في مناطق متفرقة بالبلاد.

