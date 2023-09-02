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عدن - ياسمين التهامي - الموارد البشرية السعودية تكشف عن تفاصيل 3 منصات جديدة لعمل المواطنين ليست لها علاقة بوظائق المقيمين وتنشر الفرحة

علن المتحدث باسم وزارة الموارد البشرية، محمد الرزقي، أن الوزارة دشنت ثلاث منصات مؤخرًا لإتاحة أكبر فرص عمل للكوادر الوطنية.

وقال في مداخلة مع فضائية “الإخبارية”، إن هذه المنصات هي العمل الحر والمرن وعن بعد، مقدمًا شرحًا تفصيليًا لطبيعة كل منصة من هذه المنصات الثلاث على النحو التالي:



العمل المرن

هو العمل الذي يؤديه الشخص بشكل غير مستمر لدى صاحب عمل وأكثر، ويكون احتساب الأجر فيه على أساس الساعة، ويلتزم صاحب العمل بتوثيق العقد إلكترونيًا.

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العمل عن بعد

يسهم هذا النمط في خيار توظيف متقدم لصاحبه، من خلال العمل إلكترونيًا، عبر القيام بإحدى الوظائف أو المهام عن بعد دون الحضور إلى مقر العمل، وهذا النمط يسهم في إتاحة نسبة توظيف أكبر لغير القادرين على الوصول إلى مقر العمل.

العمل الحر

هذا النمط يُمكّن أصحاب المهارات أو معرفة معينة في تقديم خدماتهم سواء للأفراد والمنشآت في أنشطة محددة، من خلال إصدار وثيقة عمل حر تمنحهم ممارسة العمل كمستقل.