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عدن - ياسمين التهامي - المرور السعودي يرصد مخالفة جديدة بغرامة مالية كبيرة بدءاً من هذا التاريخ!
أعلنت الإدارة العامة للمرور، استكمال البدء بأتمتة رصد مخالفة “عدم وجود تأمين سارٍ للمركبة” إلكترونيًّا، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 1/ 10/ 2023م.
وأوضحت الإدارة أن الرصد الآلي للمخالفة، سيكون لكل المركبات على الطرق بشكل مباشر، في حال عدم وجود تأمين سارٍ على المركبة.
وتهيب الإدارة العامة للمرور بقائدي المركبات من المواطنين والمقيمين، ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات المرورية، وتأمين مركباتهم لحفظ حقوقهم أثناء الحوادث المرورية.
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