وفاة والد الأكاديمي المختطف لدى مليشيات الحوثي الإرهابية الدكتور "نصر السلامي"

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي، اليوم السبت، والد الأكاديمي المختطف لدى مليشيات الحوثي الإرهابية الدكتور نصر السلامي دون أن يتمكن من رؤية نجله المغيب في سجون المليشيا منذ أكثر من 8 أعوام.



وقالت مصادر إعلامية، إن والد الحاج محمد السلامي والد المختطف نصر السلامي توفي اليوم وهو ينتظر خروج نجله من سجون مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.



ونعى حقوقيون وصحفيون وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي الحاج السلامي، الذي رحل بعد شوق وانتظار لحظة خروج أبنه الدكتور نصر.



وقال الإعلامي محمد الضبياني عبر منصة "إكس":" توفي الحاج محمد بعد أن مزقه الشوق والألم والقهر، وهو يرى فلذة كبده تنهشه مع نخبة المجتمع من أكاديميين وصحفيين وأطباء ومعلمين ومهندسين؛ كلاب السلالة المسعورة".



وكانت مليشيا الحوثي اختطفت استاذ الفقه الإسلامي الدكتور نصر السلامي نهاية عام 2015م، من مقر عمله في بنك كاك بنك، وقدمته لاحقا مع 36 مختطفا آخرين، لمحاكمة صورية، قبل أن تصدر بحقهم أحكاما بالإعدام، مع مصادرة أموالهم وممتلكاتهم.

