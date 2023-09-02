شكرا لبحثكم عن خبر اتحاد مقاولي المهرة يلتقي رئيس المجلس العام لأبناء المهرة وسقطرى ويشرح مظلوميته ومماطلة السلطة عن دفع مستحقات المقاولين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

التقى اتحاد مقاولي محافظة المهرة اليوم السبت بمدينة الغيضة، السلطان عبدالله بن عيسى آل عفرار رئيس المجلس العام لأبناء محافظتي المهرة وسقطرى، وذلك لشرح مظلومية المقاولين وامتناع السلطة المحلية بالمحافظة عن صرف مستحقاتهم من المشاريع.

وفي اللقاء الذي حضره رئيس الاتحاد الأستاذ جميل السنح بلحاف والأمين العام للاتحاد الأستاذ علي ديول كلشات.

تم إطلاع رئيس المجلس العام لأبناء محافظتي المهرة وسقطرى على متابعات المقاولين المتواصلة بمستحقاتهم المالية من المشاريع لدى السلطة المحلية بموجب العقود والوثائق المبرمة بينهم وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها، معبرين عن استيائهم من موقف السلطة ومماطلتها التي كبدتهم خسائر مالية فادحة.

وسلم اتحاد المقاولين رئيس المجلس العام مذكرة خطية بمطالب المقاولين ودعوته للتدخل لدى السلطة المحلية بالمحافظة والحكومة والرئاسة، محذرين أن إصرار السلطة على موقفها سيدفعهم للجوء إلى خيارات أخرى مستقبلاً هي وحدها من يتحمل تبعات ذلك.

وكان السلطان عبدالله بن عيسى آل عفرار رحب في مستهل اللقاء باتحاد المقاولين، مشيداً بالدور الهام الذي يضطلع به المقاول في عملية البناء والتطوير في سائر المجتمعات.

وأكد رئيس المجلس العام لأبناء محافظتي المهرة وسقطرى تضامنه مع مطالب المقاولين واستعداده للعمل مع مختلف الجهات المعنية في المحافظة وخارجها في سبيل رفع الظلم عن المقاولين وصرف مستحقاتهم كاملة بموجب العقود والاتفاقات الرسمية. داعياً للحفاظ على أمن المحافظة واستقرارها ومعالجة الإشكاليات عبر الأطر القانونية.

وفي ختام اللقاء عبر اتحاد المقاولين عن شكره للسلطان عبدالله بن عيسى آل عفرار، مشيدين بمواقفه في خدمة أبناء المهرة وسقطرى ونصرة قضاياهم المختلفة.