خلال لقائها بـ "غروندبرغ"... فروع الأحزاب بـ "مأرب" تؤكد وقوفها صفاً واحداً خلف القيادة السياسية

أكدت قيادات فروع الأحزاب والتنظيمات السياسية بمحافظة مأرب، للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، صفاً واحداً خلف القيادة السياسية والشرعية وقراراتها في دعم جهود إنجاح جهود المبعوث الأممي والمجتمع الدولي لوقف الحرب وإحلال السلام الحقيقي.



جاء ذلك خلال جلسة مشاورات مع المبعوث الأممي حول عملية وقف الحرب وصناعة السلام في اليمن؛ جددت خلالها قيادات الأحزاب، تطلع الشعب اليمني لسلام عادل وشامل، يؤسس لإعادة مؤسسات الدولة التي تعمل بموجب الدستور وقوة القانون الذي يحقق الحرية والعدالة والمساواة لكل المواطنين.



وشددت قيادات الأحزاب على أن أي سلام ينبغي أن يفضي إلى قاعدة أن يكون الشعب هو صاحب السيادة والحق في اختيار من يمثله ويحكمه عبر صناديق الاقتراع، لا أن يُحكم بقانون الغلبة وبخرافة الاصطفاء الإلهي لسلالة أو فئة بعينها.



وأكدت قيادة الأحزاب والقوى السياسية بالمحافظة، أن مليشيا الحوثي الإرهابية لا تؤمن بالسلام وليس في أجندتها، ويتضح ذلك من خلال تعنتها وعرقلتها لكافة الجهود الأممية والدولية للهدنة الإنسانية وإحلال السلام، رغم التنازلات الكبيرة التي قدمتها الحكومة الشرعية من أجل إنجاح تلك الجهود.



وأشارت إلى أن مليشيا الحوثي ترفع شعار السلام لتضليل المجتمع الدولي وإعادة التحشيد وترتيب صفوفها وإطالة أمد بقائها وتمكينها من البطش والتنكيل والنهب للشعب اليمني ومكتسباته وأمواله، وتجريف الهوية وتفخيخ عقول الأجيال بالكراهية والتكفير والموت من أجل مشروعها والأجندة الإيرانية.