صراع الأجنحة.. مقتل وإصابة أربعة من عناصر الحوثي بكمين مسلح في البيضاء 

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل شخصان من عناصر مليشيا الحوثي وأصيب اثنان آخران، مساء السبت، بكمين مسلح نفذه مسلحون حوثيون، وذلك في إطار الصراعات البينية بين عناصر المليشيا في محافظة البيضاء، وسط البلاد.

وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت"، إن القيادي الحوثي "عبدالسلام جحلان، وهو شقيق القيادي ياسر جحلان المعين من قبل المليشيا مديرًا لمديرية مكيراس، تعرض لكمين مسلح نفذته عناصر حوثية في عقبة المأذون، بالمديرية.

وأوضحت المصادر، أن "جحلان" قتل مع شخص آخر يدعى "جمال أحمد عبدالله المصيادي"، وأصيب اثنان آخران هما "سهيل عمر محمد جحلان، وشوعي عبدالله حجلان".

وحسب المصادر، فإن المسلحين نصبوا كمينًا للقيادي الحوثي "جحلان ومرافقيه" بعد مروره من نقطة حوثية في عقبة المأذون، أثناء ما كان في طريقه من مدينة البيضاء إلى مكيراس.

وأشارت المصادر إلى أن هذه الحادثة تأتي بعد أيام من تعيين المليشيا الحوثي مديرًا لأمن مديرية مكيراس من آل الرصاص بديلا عن ياسر جحلان، ما أدى إلى نشوب خلاف بيني بين المسلحين الحوثيين من آل ججلان، وأخرين من آل الرصاص.

يأتي هذا في ظل توسع صراعات الأجنحة الحوثية في مناطق سيطرة المليشيا، حيث تزايدت معها حدة الاغتيالات التي تقوم بها عناصر ضد أخرى، وسط تحذيرات من توسع رقعة هذه الخلافات مستقبلا بعد فقدان الكثير من العناصر الحوثية مصالحها.

